الشرطة الألمانية أكدت توقيف شخص بعد عملية الدهس في مدينة ماغدبورغ

أكدت الشرطة الألمانية، توقيف شخص بعد عملية الدهس في مدينة ماغدبورغ، وذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الألمانية عن القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بالمدينة.
وكانت قد نقلت وكالة "فرانس برس"، عن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد تثير أسوأ المخاوف".
وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، عن سقوط 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس.
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