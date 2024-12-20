شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دولى على حق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

رحب حزب الوعي باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره.

وقال الحزب في بيان صادر عنه إن هذا القرار بعد تصويت 172 دولة، يعتبر تأكيد دولي على حق الشعب الفلسطيني ويعكس دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الإحتلال الإسرائيلي وإنتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

وطالب حزب الوعي بضرورة وقف الحرب فورا والإعداد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وإحياء مسار مفاوضات السلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، معبرا عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل حريته وحقوقه المشروعة.

وشدد الحزب علي أهمية استمرار الضغط الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المجال أمام تحقيق سلام عادل وشامل يستند الي قرارات الشرعية الدولية.