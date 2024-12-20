اشارت السفارة الأميركية في سوريا، الى أن "مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى اجتمعت اليوم بمسؤولين من هيئة تحرير الشام"، لافتة الى أن "الاجتماع ناقش المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة",
واضافت أن "الاجتماع ناقش دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تؤدي لحكومة تحترم حقوق السوريين، كما تطرق إلى الأحداث الإقليمية وأهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية بسوريا: مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ناقشت مع مسؤولين من هيئة تحرير الشام دعم عملية سياسية شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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