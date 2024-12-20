وفد المجلس المذهبي مكلفا من ابي المنى زار جبل العرب في سوريا: معكم ومن ورائكم نستشرف مستقبلا مشرقا لسوريا

زار وفد من المشايخ واعضاء من المجلس المذهبي والمستشارين برئاسة قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم مستشار شيخ العقل، وبتكليف من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، جبل العرب في سوريا، للتهنئة بانتصار الشعب السوري.

واشار مكارم، الى أن "اليوم نشارككم فرحة بلوغ النصر وتحقيق ما كنتم تناضلون لأجله على مدى سنة ونيف، وفرحة التغلب على نظام الظلم والفساد الذي تحملتم استبداده على امتداد ستة عقود من الزمن، راجين أن يكون ما حصل من تغيير وانتصار فاتحة خير لكم ولجبلكم الأشم ولبلادكم الغالية".

ولفت الى أن "معكم ومن ورائكم نتطلع إلى أفق جديد لبلادنا، ونستشرف مستقبلا مشرقا لسوريا الأصيلة، سوريا التاريخ العريق والغد الواعد، حيث يدرك الجميع أن أبناء هذه الأرض المسلمين الموحدين الدروز كانوا عبر التاريخ وما زالوا ذوادين عن حرمة الأرض والدين، مخلصين لأوطانهم، مشاركين لا معتكفين.