أبو الحسن: اتخذنا قرارا بتغيير تسمية جادة حافظ الأسد إلى جادة الحرية

اشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الى أن "منذ ربعِ قرن وفي زمن الوصاية السورية، طلب من الدولة والبلديات تسمية الطريق الممتدة من المديرج - حمانا وحتى بلدة بزبدين باسم جادة حافظ الأسد. اليوم، اتخذنا القرار مع اتحاد بلديات المتن الأعلى ورؤساء البلديات بتغيير هذه التسمية وإطلاق تسمية جديدة هي جادة الحرية، تكريما وتخليدا للشهداء الأبرار والأحرار".

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