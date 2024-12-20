أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أن "لليوم الخامس على التوالي، وبمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، نفذ عناصر الدفاع المدني، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، عمليات رفع الأنقاض في بلدة الخيام حيث تمكنوا من انتشال جثمان سورية تحت ركام معمل نصوح للالبان والاجبان".
وأضافت "أما في حي الجلاحية ببلدة الخيام، فلم يتم العثور على أي مفقودين حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشلنا جثمان سورية في الخيام ولم نعثر على مفقودين حتى الآن في حي الجلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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