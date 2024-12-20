عناصر الدفاع المدني انقذوا ثلاثة شبّان ضلوا طريقهم في جبل عيون السيمان/كفردبيان

انقذ عناصر من الدفاع المدني، ثلاثة شبّان ضلّوا طريقهم من جراء انتشار الضباب الكثيف خلال ممارستهم هواية تسلق الهضاب في جبل عيون السيمان/كفردبيان-كسروان. وقد استنجدوا بعناصر الدفاع المدني الذين لبوا النداء سريعاً وتمكنوا من العثور عليهم، فتأكدوا انهم بحال صحية جيدة وقاموا بتأمينهم الى حيث يسهل عليهم المغادرة بآمان.

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