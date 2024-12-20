افرام زار بقرادونيان عارضًا برنامجه الرئاسي: لاقتناص الفرصة المتاحة لإعادة بناء الدولة

عرض المرشّح الرئاسي النائب نعمة افرام، خلال زيارته أمين عام حزب الطشناق النائب هاغوب بقرادونيان في برج حمود، برنامج عمله، وشدّد على "أهميّة عدم تضييع الفرصة الثمينة والنادرة المتاحة لنا، لا بل اقتناصها لإعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، والدخول في زمن جديد من الاستقرار والنموّ لخير الوطن أوّلاً".
وكان نقاش حول ضرورة التزام وتطبيق القرارات الدوليّة كمدخل إلى لبنان الجديدٍ، والإنصراف إلى الإعمار وتحقيق الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة والقضائيّة وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانيّة وتحقيق حماية اجتماعيّة شاملة للبنانيين.
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