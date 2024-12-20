ميريام سكاف افتتحت زينة أعياد الميلاد ورأس السنة في زحلة: للتحلّي بالوعي وتجنيب بلادنا كل الأخطار

افتتحت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف زينة اعياد الميلاد ورأس السنة في مدينة زحلة.

وشارك في الحفل كورال مدرسة القلبين الأقدسين زحلة وقدمت التراتيل ومقطوعات من وحي المناسبة الميلادية.

وقالت سكاف إن "غياب هذه المظاهر العام الماضي كان بسبب الحرب المؤلمة".

ورحبت رئيسة الكتلة الشعبية بالحضور والمشاركين في هذه المناسبة الفرحة و"التي تعقب ما عاشه اللبنانيون من الآم الحرب"، وقالت إن "هذا اللقاء اليوم يؤكد ان الامل يطلع من قلب العتم واننا اولاد الحياة والتجدد ونحن صناّع حروف لا حروب".

وأضافت "نحن في مؤسسة جوزيف طعمة سكاف , شعارنا الأمل , ونعمل تحت الضوء .. وطموحنا لليوم والغد .

ومن خلال اهتمامنا وعنايتنا المركزة بزينة الميلاد عم بنحاول نبني التفاؤل على الشجر لنرفعه الى السماء وهذا في صلب اولوياتنا سنويا , لكنه وهذه السنة بالتحديد نؤكد معه ان لبنان لا يموت "وبيرجع من حجارو يعلّي بيوت" . وان نوجه رسالة للعالم اننا لسنا قلال ..وبلدنا خير وجمال .

واعتبرت سكاف ان "كل لبنان عاش بمحنة وان كل لبناني خسر او تضرر او فقد احباء ولم يبق من فرد خارج دائرة الخطر حتى اولئك الذين كانوا مارة على الطريق ويضعون دمهم على كفهم ودموعهم على خدهم او الذين كانوا في بيوتهم آمنين، كل هؤلاء دفعوا الثمن وكان بلدنا الثمن الكبير".

واطلقت سكاف الدعوة الى "التحلّي بالوعي وتجنيب بلادنا كل الاخطار والى الا نكون الا "ساحة" للنور ومساحة للقاء".