قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة تسرق الدراجات وتسلب المواطنين أموالهم وهواتفهم

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي، بأنه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية للحد من عمليات السرقة، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بقوة السلاح طالت دراجات آلية، كما وسلب أموال وهواتف خلوية من حامليها في عدة مناطق من محافظة بيروت. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية لتحديد المتورّطين بهذه العمليات، تمكّنت من توقيف معظم أفراد إحدى تلك العصابات، وهم كل من: ح. ك. (من مواليد عام 2002، مكتوم القيد)، أ. ن. (من مواليد عام 2003، فلسطيني)، ح. ج. (من مواليد عام 2003، لبناني)، ب. م. (من مواليد، عام ٢٠٠5 مكتوم القيد)، ع. ف. (من مواليد عام 2005، لبناني)، أ. ع. (من مواليد عام 2007، سوري)، وضُبِطَ بحوزة الأخير كمية من حشيشة الكيف وأموال مزيّفة".

واكدت أن "بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعشرات عمليات السلب معظمها في مدينة بيروت وضواحيها"، لافتة الى أنه "أجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد هذه العصابات".