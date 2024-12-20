الحاج حسن بحث في الأضرار الزراعية وتصدير الموز مع وفد من حركة "أمل"

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، مع وفد من حركة أمل، في الأضرار الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث استعرض الوفد حجم الخسائر التي طالت القطاع الزراعي في الجنوب، وتأثيرها على المزارعين وسبل دعمهم للتخفيف من آثار هذه الأضرار.

كما تم التطرق إلى أزمة تصدير الموز اللبناني إلى الخارج، حيث أشار الوفد إلى "التحديات التي تواجه المزارعين في تسويق إنتاجهم وضرورة إيجاد حلول تعزز تصريف هذا المنتج الزراعي الحيوي في الأسواق الخارجية".

من جهته، شرح الحاج حسن "أهمية التنسيق والاتصالات واللقاءات التي يجريها مع الجهات الدولية من منظمات وهيئات مانحة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين المتضررين"، مشددا على "أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مستدامة لتعزيز تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، لا سيما الموز، بما يضمن استمرارية القطاع الزراعي وتحسين أوضاع العاملين فيه".

كما اكد "أهمية التعاون بين الوزارة والمزارعين ومختلف الأطراف المعنية، لمواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع الزراعي، والعمل على تعزيز صمود المزارعين في أرضهم وعلى. جه الخصوص الجنوبيين منهم في ظل الظروف الراهنة".