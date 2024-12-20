رويترز عن خارجية أميركا: دبلوماسيون أميركيون بحثوا مع هيئة تحرير الشام انتقال السلطة في سوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الأميركية، أن "دبلوماسيين أميركيين التقوا ممثلين عن هيئة تحرير الشام بدمشق اليوم، وبحثوا انتقال السلطة في سوريا".

واشارت الى أن "الدبلوماسيين بحثوا مع هيئة تحرير الشام التطورات الإقليمية ومحاربة تنظيم "داعش"، كما ناقشوا مصير صحفي ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد".