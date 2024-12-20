لجنة الطوارىء لمتابعة قضية المفقودين باجتماعها الأول: توافق على تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا سريعًا

أعلنت لجنة الطوارىء الحكومية لمتابعة قضية المفقودين والمخفيين، عن التوافق خلال انعقاد احتماعها الأول على تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا بالسرعة القصوى، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن الوفد سيضم إضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، كل من أعضاء اللجنة ممثلي رئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، من أجل استطلاع الواقع وإجراء الاتصالات والمباحثات اللازمة.

وأشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في بيان، إلى أن "الحضور توافق على نقل كل البيانات ذات الصلة بقضية المفقودين والمخفيين قسرا الموجودة لدى كل الجهات الممثلة في اللجنة الى الهيئة، وفقا لصلاحياتها ومرجعيتها القانونية".