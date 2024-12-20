الجديد: أهالي ضحايا انفجار المرفأ زاروا البيطار وتبيّن لهم بأن الاستدعاءات ستستأنف بالأسابيع المقلبة

زار وفد من أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت المحقق العدلي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل، حيث استفسروا عن توقيت استئناف التحقيقات وصدور القرار الظني الذي كان من المتوقع إصداره في تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلت قناة "الجديد".

ووفقاً لما تبيّن للأهالي من أجواء قصر العدل، فإن الاستدعاءات ستستأنف في الأسابيع المقبلة.