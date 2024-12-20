زار وفد من أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت المحقق العدلي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل، حيث استفسروا عن توقيت استئناف التحقيقات وصدور القرار الظني الذي كان من المتوقع إصداره في تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلت قناة "الجديد".
ووفقاً لما تبيّن للأهالي من أجواء قصر العدل، فإن الاستدعاءات ستستأنف في الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: أهالي ضحايا انفجار المرفأ زاروا البيطار وتبيّن لهم بأن الاستدعاءات ستستأنف بالأسابيع المقلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.