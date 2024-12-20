شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: سوق اليوم الواحد يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية تجربة سوق اليوم الواحد وغيرها من المبادرات التى تمس المواطن بشكل مباشر، لدورها في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين كافة وهو دور قوى تقوم به الحكومة بالتوازى مع المبادرات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، الأمر الذي يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا عصام هلال فى تصريح لـ ”الخليج 365”، كل من يستطيع المساهمة فى تقديم السلع بأسعار مناسبة بأن يشارك فى هذا النشاط ونتكاتف سويا حيث أننا نواجه تحديات غير مسبوقة حاليا وعلينا التكاتف لتمر هذه المرحلة الصعبة بسلام، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرت بالطبع على الاقتصاد المصري بخلاف ما تمر به المنطقة من أزمات وحروب مشتعلة وبالتالى كان لمثل هذه المبادرات تأثير قوى ومباشر على المواطن المصري.

يذكر أن مبادرة أسواق اليوم الواحد، تُعد من المبادرات الرائدة التي تبنتها الدولة لتحقيق التوازن في الأسعار وضمان توافر السلع، حيث تهدف المبادرة إلى إيصال السلع الأساسية مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين، دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية، كما تعكس هذه المبادرة التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.