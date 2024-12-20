إدارة مستشفى سيدة زغرتا الجامعي احتفلت بعيد الميلاد بقداس ترأسه المونسينيور فرنجية

احتفلت إدارة مستشفى سيدة زغرتا الجامعي بذبيحة إلهيّة لمناسبة عيد الميلاد المجيد، ترأسها المونسينيور إسطفان فرنجية، وشارك فيها كوادر المستشفى الطبيّة والتّمريضيّة والإداريّة.

وركّز فرنجيّة في عظته على "معاني العيد الّذي هو ميلاد جديد لروحنا، وتعزيز لقيم الميلاد الّتي هي المحبّة والتّسامح والتّضحية في حياتنا ويومياتنا"، معربًا عن أمله بأن "تكون هذه المناسبة الرّوحيّة، محطّةً لنعزّز في نفوسنا هذه القيم وتبنّيها والالتزام بها".

وتمنّى أن "يعمّ السّلام والمحبّة بلدنا، الّذي قاسى ما قاساه من حروب ومشاكل اقتصاديّة وصعوبات تحتاج منّا إلى التّضامن، لنعيد الحياة فيه إلى مرحلة يعمّ فيها الإيمان والخير والبحبوحة".