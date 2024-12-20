احتفلت إدارة مستشفى سيدة زغرتا الجامعي بذبيحة إلهيّة لمناسبة عيد الميلاد المجيد، ترأسها المونسينيور إسطفان فرنجية، وشارك فيها كوادر المستشفى الطبيّة والتّمريضيّة والإداريّة.
وركّز فرنجيّة في عظته على "معاني العيد الّذي هو ميلاد جديد لروحنا، وتعزيز لقيم الميلاد الّتي هي المحبّة والتّسامح والتّضحية في حياتنا ويومياتنا"، معربًا عن أمله بأن "تكون هذه المناسبة الرّوحيّة، محطّةً لنعزّز في نفوسنا هذه القيم وتبنّيها والالتزام بها".
وتمنّى أن "يعمّ السّلام والمحبّة بلدنا، الّذي قاسى ما قاساه من حروب ومشاكل اقتصاديّة وصعوبات تحتاج منّا إلى التّضامن، لنعيد الحياة فيه إلى مرحلة يعمّ فيها الإيمان والخير والبحبوحة".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مستشفى سيدة زغرتا الجامعي احتفلت بعيد الميلاد بقداس ترأسه المونسينيور فرنجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.