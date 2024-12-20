شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قمة "الثمانية" تهدف لخلق المزيد من فرص العمل ودعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 التي تستضيفها مصر فى نسختها الحادية عشرة، تأتي في توقيت شديد الأهمية، حيث تشهد المنطقة الإقليمية بالكامل أحداث جيوسياسية متلاحقة، بل والعالم أجمع يشهد أحداث متغيرة.

وأوضح النائب عمرو القطامي، أن القمة ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، لافتا إلى أن القمة تعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش الانعقاد، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أعلنوا عن عن الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثماني.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن أبرز الملفات التي ستكون حاضرة بقوة على مائدة المباحثات وعلى هامش اجتماعات القمة المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية، وأهمية البحث عن توفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى، واهمية تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وجذب الاستثمارات ويكون ذلك من خلال تهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب الذي يعد من أهم وأبرز الملفات المطروحة.