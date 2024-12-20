نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن بيان حكومي، أن "الولايات المتحدة توسع العقوبات على الناقلات للضغط على تدفق النفط الإيراني"، مشيرة الى أن "واشنطن اضافت 9 سفن و8 شركات تقول إنها متورطة في تجارة النفط الإيراني إلى قائمة العقوبات".

كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبرغ" عن بيان حكومي: واشنطن اضافت 9 سفن و8 شركات تقول إنها متورطة بتجارة النفط الإيراني لقائمة العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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