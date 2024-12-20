أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في حديث لـ"الجديد"، الى أنه "لا يوجد تواصل مع الرئيس ميقاتي بخصوص قانون العفو العام ولا أؤيده، والمجلس العدلي بدأ بتلقي طلبات لإخلاء سبيل ولا صحة لكل ما يتم تداوله عن إخلاء سبيل الموقوفين خلال الساعات القليلة المقبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: المجلس العدلي بدأ بتلقي طلبات لإخلاء سبيل ولا صحة لكل ما يتم تداوله عن إخلاء سبيل الموقوفين خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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