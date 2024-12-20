أشار الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن من المنتظر حضور لبناني بإمتياز خلال فترة الأعياد، لا سيما أن عدد الركاب الذين يصلون إلى لبنان وصل إلى نحو 10000 يومياً، في ظل غياب كامل لوافدين من غير اللبنانيين.
وفي حين توقع بيروتي أن ينعكس ذلك إيجاباً على قطاع المطاعم من خلال تسجيل حركة ناشطة في الأيام الحالية، أوضح أن الحجوزات على مستوى الفنادق والشقق المفروشة والسيارات لا تزال تحت الـ20 في المئة.
ولفت بيروتي إلى أن ذلك يعود إلى تأخر الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أن البلاد لا تزال ضمن مهلة الـ60 يوماً من الهدنة، مشيراً إلى أن حتى شركات الطيران لا تزال تعود تدريجياً إلى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جان بيروتي للنشرة: حركة ناشطة على مستوى المطاعم أما الحجوزات في الفنادق والمطاعم فهي دون 20 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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