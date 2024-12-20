أقامت مدرسة مار قرياقوس للراهبات الأنطونيات – رشميا " لمناسبة الأعياد المجيدة، ريسيتالا ميلاديا بعنوان " يا هلا طلّيت " أحياه ثمانون تلميذاً وتلميذة في كنيسة الرعية. وقد خيّمت أجواء الفرح والبهجة داخل الكنيسة، وألقت رئيسة المدرسة الأخت رولا فغالي كلمة تمنت فيها "مع حلول الميلاد المجيد أن يحمل في طيّاته أملاً وولادة جديدة لكل إنسان ولوطننا لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر ريسيتال ميلادي في كنيسة مار قرياقوس رشميا من تنظيم الراهبات الانطونيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.