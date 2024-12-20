الدفاع المدني: انتشال جثامين ٣ شهداء من حارة حريك

توجه عناصر الدفاع المدني، بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، إلى منطقة حارة حريك، بناية أيوب قرب العاملية للبحث عن ٧ مفقودين نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في ٢٧ أيلول الماضي.
وقد تمكن العناصر من انتشال جثامين 3 شهداء، وتم نقلهم إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث ستُجرى فحوصات الـDNA للتحقق من هوية الشهداء.
وتستمر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل حتى يتم العثور على جميع المفقودين
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