الدفاع المدني: انتشال جثامين ٣ شهداء من حارة حريك

توجه عناصر الدفاع المدني، بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، إلى منطقة حارة حريك، بناية أيوب قرب العاملية للبحث عن ٧ مفقودين نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في ٢٧ أيلول الماضي.

وقد تمكن العناصر من انتشال جثامين 3 شهداء، وتم نقلهم إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث ستُجرى فحوصات الـDNA للتحقق من هوية الشهداء.

وتستمر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل حتى يتم العثور على جميع المفقودين