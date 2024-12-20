الحويك: نتمنى من الحكومة الانتقالية في سوريا تسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية

تمنّى رئيس جمعيّة المزارعين اللّبنانيّين أنطوان الحويك، من الحكومة الانتقاليّة الجديدة في سوريا، "تسهيل عبور المنتجات الزّراعيّة اللّبنانيّة إلى سوريا ومنها إلى العراق والأردن ودول الخليج، وإزالة الرّسوم الجائرة الّتي كان النّظام قد وضعها على عبور الشّاحنات اللّبنانيّة بالترانزيت، للوصول إلى الأسواق".
ولفت إلى أنّ "هذه الرّسوم قد أضرّت بالمنتجات اللّبنانيّة، وخفّضت حركة التّصدير بنحو 36 بالمئة"، متمنّيًا "أفضل العلاقات مع سوريا الجديدة الحرّة، والتّنسيق في ما يخصّ تبادل المنتجات، لما هو لمصلحة المزارعين في البلدين".
كما تمنّى الحويك من السّلطات السّعوديّة "إعادة النّظر بالحظر على المنتجات الزّراعيّة اللّبنانيّة، كون مسبّبات هذا الحظر قد زالت إلى غير رجعة بإذن الله"، مؤكّدًا أنّه "لم يعد لدى السّلطات اللّبنانيّة أي حجّة لعدم مراقبة الصّادرات، ومنع تصدير الممنوعات من خلال المعابر اللّبنانيّة".
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