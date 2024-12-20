انتشال جثمان سورية من معمل في الخيام كان قد تعرض لغارة إسرائيلية

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "عناصر الدفاع المدني اللبناني تمكّنوا من انتشال جثمان امرأة سوريّة الجنسيّة، من معمل للألبان والأجبان في ​الخيام​، كان قد تعرّض لغارة إسرائيليّة إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان".

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