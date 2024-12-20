وزير خارجية العراق: نحذر من هروب عناصر "داعش" من السجون وانفلات الوضع بمعسكر الهول

ذكرت وزارة الخارجيّة العراقيّة أنّ "وزير الخارجيّة ​فؤاد حسين​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الدّولة لشّؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني هاميش فالكونر، الّذي عبّر عن سعادته بنتائج اجتماعات العقبة الّتي شاركت فيها بريطانيا، مؤكّدًا أهميّة استمرار هذه الاجتماعات ضمن الإطار نفسه، لمتابعة الوضع في ​سوريا​ ورصد التّطوّرات هناك".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "أعرب أيضًا عن قلق بلاده إزاء احتماليّة وقوع تصادم مسلّح بين بعض التّنظيمات المسلّحة وقوّات سوريا الديمقراطيّة، مشدّدًا على أنّ الوضع في سوريا لا يتحمل المزيد من القتال الدّاخلي".

من جانبه، لفت حسين إلى أنّ "تنظيم "داعش" الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميّات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، ممّا أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافيّة"، محذّرًا من "خطورة هروب عناصر "داعش" من السّجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول، وانعكاس ذلك على الأمن في سوريا والعراق".

وشدّد على "ضرورة بناء العمليّة السّياسيّة السّوريّة على أساس مشاركة ممثّلي جميع المكوّنات، وعلى أهميّة تقديم المساعدات الدّوليّة المستدامة للشّعب السّوري".