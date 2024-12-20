"الوطن" القطرية: الأمل كبير بأن تثمر الجهود الحالية عن وقف لإطلاق النار في غزة

أشارت صحيفة "الوطن" القطريّة، إلى أنّ "في كلّ تحرّك للوسطاء من أجل وقف إطلاق النّار في ​غزة​، تنتعش الآمال باقتراب التّوصّل إلى صفقة تؤدّي إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ثمّ ما تلبث حالة التّشاؤم أن تعود من جديد مع إفشال ما تمّ التّفاهم حوله، بسبب مواقف الحكومة الإسرائيليّة، ومع ما يتردّد اليوم حول صفقة تبادل محتمَلة؛ فربّما تنتهي الأمور أخيرًا إلى حلّ طال انتظاره".

وأوضحت أنّ "وفقًا للإعلام الإسرائيلي، فإنّ هناك تقدّمًا ما في الصّفقة، لكن ثمّة قضايا محلّ خلاف، ولم يتمّ التّوصّل لحلّ فيها حتّى اللّحظة، إلّا أنّ التّقديرات تشير إلى أنّ هناك نافذةً زمنيّةً لتوقيع الصّفقة إن كانت هناك رغبة؛ حسب هذا الإعلام الّذي قال إنّ كلّ الجهات تواجه جدولًا زمنيًّا ضيّقًا".

ورأت أنّ "الأمل كبير هذه المرّة بأن تثمر الجهود الحاليّة عن وقف لإطلاق النّار طال أمده، بعد حرب وحشيّة دمّرت كلّ شيء في قطاع غزة، وقد حان الوقت لإخماد نيرانها".