بوغدانوف بحث في الجزائر الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع كبار المسؤولين في الجزائر الوضع في سوريا ولبنان وفلسطين.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان انه "في إطار التنسيق المشترك بشأن قضايا السياسة الخارجية الراهنة، تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية والوضع في شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل".

ولفتت الى انه "خلال اللقاءات تم التطرق والتوافق في التوجهات الأساسية لموسكو والجزائر، القائمة على عدم وجود بدائل للحل السلمي للصراعات والأزمات القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا".

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، بوغدانوف، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف.