الخارجية الروسية: الناتو يستعد للحرب مع روسيا وموسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "المسار العام للنايتو يشكل خطرا على روسيا وعلى البنية الشاملة للأمن العالمي والإقليمي"، لافتةً الى أن "الناتو يستعد للحرب مع روسيا وموسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري".

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