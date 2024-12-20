وزير الداخلية الأردنية: 7250 سوريًا عادوا إلى بلدهم عبر معبر جابر- نصيب منذ 8 الحالي

كشف وزير الدّاخليّة الأردنيّة مازن الفراية، في تصريح لقناة "المملكة" الأردنيّة، أنّ "عدد السّوريّين الّذين عبروا إلى ​سوريا​ من خلال معبر جابر- نصيب منذ 8 كانون الأوّل الحالي وحتّى الآن، هو 7250 سوريًا"، موضحًا أنّ "أغلبيّة العائدين هم من غير المصنّفين لاجئين".

وكان الأردن قد قرّر في 6 كانون الأوّل الحالي، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السّوري، بسبب الظّروف الأمنيّة المحيطة في الجنوب السّوري.

أعلنت المعارضة السورية، فجر (الأحد) 8 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بعدما حكم سوريا لنحو رُبع قرن.