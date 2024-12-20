كشف وزير الدّاخليّة الأردنيّة مازن الفراية، في تصريح لقناة "المملكة" الأردنيّة، أنّ "عدد السّوريّين الّذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر- نصيب منذ 8 كانون الأوّل الحالي وحتّى الآن، هو 7250 سوريًا"، موضحًا أنّ "أغلبيّة العائدين هم من غير المصنّفين لاجئين".
وكان الأردن قد قرّر في 6 كانون الأوّل الحالي، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السّوري، بسبب الظّروف الأمنيّة المحيطة في الجنوب السّوري.
أعلنت المعارضة السورية، فجر (الأحد) 8 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بعدما حكم سوريا لنحو رُبع قرن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الأردنية: 7250 سوريًا عادوا إلى بلدهم عبر معبر جابر- نصيب منذ 8 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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