قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقتي “المطينة” و”الشرفا”، ونصبت حاجزا عسكريا ومنعت مرور الفلسطينيين، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأضاف حمامرة أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

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