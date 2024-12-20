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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقتي “المطينة” و”الشرفا”، ونصبت حاجزا عسكريا ومنعت مرور الفلسطينيين، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأضاف حمامرة أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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