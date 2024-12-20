قادة الدول الثماني النامية يؤكدون ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد القادة المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى أن المدخل الحقيقي لتنمية لبنان يبدأ باحترام إسرائيل للشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة.

وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الجلسة، على رفض بلاده لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال التهجير أو من خلال فصل غزة عن الضفة والقدس، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنساني بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب.

بدوره، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مماثلة، بضرورة التحرك العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ووضع حد لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومنع محاولات فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى تبني الخطة السياسية التي قدمتها فلسطين في القمة العربية والإسلامية التي عقدت بالرياض وتبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735 الصادر في 7 أكتوبر 2023.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في كلمته خلال الجلسة: “إن المدخل الحقيقي لتنمية لبنان يبدأ باحترام إسرائيل للشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءًا من القانون الدولي الإنساني والضغط على دولة الاحتلال التي تمارس عدوانها التدميري، مشيرًا إلى أنه لولا جهود الدول العربية والإسلامية لما استطاع لبنان مواجهة التحديات الكبرى”.

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي دائم في فلسطين، مشددًا على أهمية تكثيف المساعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وداعيًا الدول الثماني إلى الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية.

بدوره، عد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، في كلمته، التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة واحدًا من أسوأ الفصول في تاريخ الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية وضع تصور عاجل لتوفير تمويل كافٍ من أجل إعادة إعمار غزة والضفة الغربية ولبنان والمناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي.

من جهته، دعا رئيس الحكومة المؤقتة لبنجلاديش محمد يونس، في كلمته، جميع الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة خارج المنطقة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمواجهة الانتهاكات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

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