السيسي التقى أردوغان: للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وتدشين عملية سياسية لتحقيق مصالحة وطنية

أشار المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، إلى أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ التقى الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، على هامش قمّة الدّول الثّماني النّامية للتّعاون الاقتصادي، الّتي تُعقد بالعاصمة الإداريّة الجديدة، وأكّدا ضرورة مواصلة تعزيز التّعاون الثّنائي بين البلدين في المجالات كافّة، بما يتّفق مع مصالح الدّولتين وشعبيهما؛ إذ تمّ استعراض سبل تطوير العلاقات الثّنائيّة وخاصّةً في المجالات الاقتصاديّة والتّجاريّة والاستثماريّة".

وأوضح في بيان، أنّ "اللّقاء تناول أيضًا تطوّرات الأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​، حيث تمّ التّشديد على ضرورة تكثيف التّنسيق والتّشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة، لضمان إحلال السّلام والاستقرار"، لافتًا إلى أنّ "في هذا الإطار، تمّ استعراض الجهود المصريّة للتّوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، وإخلاء سبيل الأسرى والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانيّة لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل".

وذكر الشناوي أنّ "من جانبه، أعرب الرّئيس التّركي عن تقديره للجهود المصريّة، مؤكّدًا اتفاقه مع السيسي على أنّ إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة على خطوط الرّابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة، هي الضّمانة الأساسيّة لاستعادة السّلام والاستقرار في الإقليم".

وبيّن أنّ "اللّقاء تناول أيضًا الأوضاع في ​سوريا​، حيث أكّد السيسي ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدشين عمليّة سياسيّة سوريّة تضمّ أطياف المجتمع وقواه كافّة، لتحقيق مصالحة وطنيّة وضمان نجاح العمليّة الانتقاليّة".

كما أفاد بأنّه "تمّ خلال اللّقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تمّ التّشديد على أهميّة حماية سيادة تلك الدّول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقّق لشعوبها الأمن والسّلام. كما أكّد الجانبان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيليّة للأراضي السّوريّة، مشدّدَين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات".