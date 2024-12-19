غارات إسرائيلية على أهداف حوثية في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية، بتوجيه من شعبة الاستخبارات والبحرية، هاجمت أهدافاً تابعة للحوثيين على الساحل الغربي، وفي عمق اليمن.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين باليمن، منها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء».

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً كان متجهاً لوسط إسرائيل لكن ما وصفه متحدث عسكري بأنه شظايا متساقطة من الصاروخ ألحقت أضراراً بمبنى مدرسة في بلدة «رمت عفال».

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين إن «إسرائيل شنت الهجوم، بمشاركة 14 مقاتلة وطائرات أخرى، على دفعتين، ضربت الدفعة الأولى ميناءي الصليف ورأس عيسى فيما ضربت الثانية العاصمة صنعاء».