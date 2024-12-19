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روسيا تتوعد بالرد على ضربة أوكرانية بصواريخ غربية.. ماذا يحدث؟

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أ ف ب - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اتهمت وزارة الدفاع الروسية الخميس أوكرانيا بشنّ ضربة بالأمس على مصنع روسي بواسطة صواريخ غربية، متوعّدة بأن الغارة لن تبقى "من دون ردّ".
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "أفعال نظام كييف المدعومة من مشرفيها الغربيين لن تبقى من دون ردّ".
حرب روسيا وأوكرانيا - رويترز

صواريخ أمريكية

وأفادت الوزارة باستخدام ستة صواريخ أمريكية من نوع "أتاكمس" وأربعة صواريخ بريطانية من طراز "ستورم شادوو" استخدمت الأربعاء من قبل الجيش الأوكراني ضدّ مصنع "كومبينات كامنسكيي" في منطقة روستوف (جنوب غرب روسيا).
ويقدّم هذا الموقع الصناعي إمدادات للجيش الروسي، بحسب كييف. وهو يقع على أقلّ من 20 كيلومترا من الحدود الأوكرانية في منطقة تضمّ مركز قيادة العمليات الروسية في أوكرانيا.
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صواريخ بعيدة المدى

وفي نوفمبر، سمح الغرب لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، مثل "أتاكمس" و"ستورم شادوو" لاستهداف الأراضي الروسية، وهو مطلب كانت تطالب به كييف منذ فترة طويلة لكن حلفاءها كانوا يخشون ردّ روسيا.
وردّا على ذلك، أطلقت موسكو في أواخر نوفمبر صاروخا جديدا على أوكرانيا قادرا على نقل حمولة نووية والوصول إلى آلاف الكيلومترات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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