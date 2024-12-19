شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتحدى الدفاعات الغربية بصاروخ "أوريشنيك" الروسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

استعداد للتسوية في أوكرانيا

ترحيب بوتين بلقاء ترامب

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أنظمة الدفاع الجوي في الغرب غير قادرة على اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي الجديد متوسط المدى.وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي وخطابه العام بموسكو: "ليس هناك فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".وأوضح أنه إذا كان لدى الغرب أي تشكك بشأن قدرات الصاروخ، فيمكنه تحديد هدف في كييف يخضع لحماية كل أسلحة الدفاع الجوي المتاحة، والذي سيجري استهدافه بعد ذلك بواسطة الصاروخ "أوريشنيك".وقال الزعيم الروسي إن هذه ستكون "تجربة ذات تقنية عالية في القرن الحادي والعشرين"، وأشار إلى أنه سيتضح فيما بعد ما إذا كان بإمكانهم وقف الصاروخأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 3 سنوات في أوكرانيا.وقال ردًا على سؤال من شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إنه مستعد أيضًا لتقديم تنازلات واصفًا السياسة بأنها فن التسوية.لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن الحلول الوسط المحتملة.جدد بوتين اتهامه لأوكرانيا بعرقلة المفاوضات، وأشار إلى فشل اتفاق حاولت موسكو وكييف التوصل إليه في إسطنبول بعد وقت قصير من بداية الحرب.وقال بوتين إن أوكرانيا رفضت الاتفاق في نهاية المطاف تحت ضغط من الغرب.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في أي وقت، في ظل تكهنات كثيرة عن مفاوضات محتملة للسلام في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمره السنوي الكبير في موسكو اليوم الخميس: "لا أعلم متى سأراه، فهو لم يقل شيئا في هذا الخصوص، ولم أكلمه منذ أكثر من 4 سنوات، وأنا مستعد لذلك بالطبع في أي وقت".

وأردف: "أنا مستعد أيضًا للقائه إن أراد ذلك".



وتابع: "إذا ما التقيت يومًا ما بالرئيس المنتخب ترامب، فأنا أكيد من أنه سيكون لنا الكثير لنتناقشه".

إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا

قال دونالد ترامب يوم الاثنين، إنه يريد التحدث مع فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء "مجزرة" النزاع المسلح في أوكرانيا.

وتعهد ترامب الذي يتولى مهامه رسميًا في يناير، خلال حملته الانتخابية بوضع حد بسرعة للحرب في أوكرانيا.

وسبق له أن دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإلى محادثات، بحيث يخشى كل من الأوكرانيين والأوروبيين أن يدفع كييف إلى تقديم تنازلات كبيرة ويمنح الكرملين نصرًا جيوسياسيًا.