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مسافر عائد من الخارج.. اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس المسبب لجدري القردة في البلاد.
وأفاد معهد العلوم الطبية الوطني بإسلام آباد في بيان أنه تم التأكد من هذه الإصابة في مسافر عائدًا، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة خلال فحصه بالمطار، مضيفًا أن المصاب في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
تشمل أعرض جدري القردة ظهور طفح جلدي - مشاع إبداعي

فيروس جدري القردة

كانت وزارة الصحة الباكستانية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع حالة التأهب في جميع المطارات الدولية بمختلف أنحاء البلاد، لمواجهة عدوى جدري القردة.
اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان - أرشيفية
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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