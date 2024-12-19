شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر عائد من الخارج.. اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

فيروس جدري القردة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس المسبب لجدري القردة في البلاد.وأفاد معهد العلوم الطبية الوطني بإسلام آباد في بيان أنه تم التأكد من هذه الإصابة في مسافر عائدًا، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة خلال فحصه بالمطار، مضيفًا أن المصاب في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.كانت وزارة الصحة الباكستانية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع حالة التأهب في جميع المطارات الدولية بمختلف أنحاء البلاد، لمواجهة عدوى جدري القردة.