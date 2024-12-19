السوداني دعا لدعم سيادة سوريا: التعرض للتنوع الإثني والديني فيها ستكون له ارتدادات بالمنطقة

أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​، أنّ "المنعطفات الخطيرة الّتي تمرّ بها المنطقة منذ تاريخ 7 تشرين الأوّل 2023، خلفت تداعيات غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنّ "العراق تواصل مع عدد من القادة الأشقّاء العرب والأصدقاء حول الشّأن السّوري، وقدّم ورقة العمل العراقيّة الّتي ركّزت على احترام الإرادة والاختيارات الحرّة للشّعب السّوري، إضافةً إلى حماية حقوق الأقليّات، والتّنوّع الإثني والدّيني والاجتماعي الّذي تتمتّع به ​سوريا​".

وركّز، خلال لقائه السّفراء العرب ورؤساء البعثات الدّبلوماسيّة العربيّة العاملين والممثّلين في بغداد، على أهميّة أن "تعمل الدّول العربيّة على دعم سيادة سوريا في أراضيها"، لافتًا إلى "القلق والتّوجّس من تكرار ما جرى إزاء الإقليّات والإثنيّات على يد الإرهاب، مع تنامي وجود عناصر تنظيم "داعش" في المشهد السّوري". وشدّد على أنّ "التّعرّض للتّنوّع الإثني والدّيني في سوريا ستكون له ارتدادات في المنطقة، خصوصًا في العراق، لا سيّما مع وجود المراقد المقدّسة واحتماليّة استهدافها من أجل خلق الفتنة".

وأعلن السوداني "جهوزيّة القوّات العراقيّة، والاقتدار الأمني والاستخباري، وأنّ فلول عصابات "داعش" المندحرة لم تعد تشكّل تهديدًا على الأرض العراقيّة، إضافةً إلى العلاقات المتميّزة مع الأشقّاء والأصدقاء في تنسيق عالي المستوى، سبقته خطّة قبل عامين لتحصين وتأمين الحدود مع سوريا؛ مدعومة بتبلور موقف وطني واسع في دعم الحكومة ومسارها السّياسي".