اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لصحيفة "معاريف"، أن "لو حدث 7 تشرين الاول خلال ولايتي لكنت استقلت وشكلت لجنة تحقيق لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يعرف معنى المسؤولية"، معتبرا أن "من الخطأ الآن إبرام صفقة تبادل على مراحل ويجب إعادة جميع المختطفين دفعة واحدة".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: لو حدث 7 تشرين الاول خلال ولايتي لكنت استقلت وشكلت لجنة تحقيق لكن نتانياهو لا يعرف معنى المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.