نقلت "هيئة البث الإسرائيلية"، عن بيان من إدارة الأسرى في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن "مفاوضات إعادة الاسرى تتواصل حتى هذه الساعات".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن بيان من إدارة الأسرى في مكتب نتانياهو: مفاوضات إعادة الاسرى تتواصل حتى هذه الساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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