الحوثي: مقتل تسعة مدنيين في الغارات الإسرائيلية صباح اليوم على اليمن

أعلن قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، "مقتل تسعة مدنيين في الغارات الإسرائيلية صباح اليوم على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة التي جاءت تزامنا مع إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين فرط صوتيين على اسرائيل".
واشار الحوثي في كلمة مطولة بثتها قناة المسيرة الى أن "العدو الإسرائيلي استهدف الموانئ في الحديدة ومحطتي كهرباء في صنعاء وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 9 شهداء مدنيين"، مؤكدا رغم ذلك "أن العدوان الإسرائيلي لن يثنينا أبدا عن موقفنا المناصر للشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة أو مستوى التصعيد".
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