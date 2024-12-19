الحاج: ترشيح جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، الى أنه "علينا أن نفهم الزمن الذي نعيش فيه ولبنان اليوم وبعد 50 سنة لديه مسؤولية تاريخية لبناء بلد لمرة أخيرة، لذلك لا يمكننا أن نصغر الأمور ومشروعنا هو بناء الدولة التي يحلم بها الشعب اللبناني".
وأكد في حديث لقناة "LBCI"، أن "ترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع لن يكون بالمناورة ولا بشد الحبال"، معتبرا أن "هناك أسس لبناء بلد ويجب أن يحترمها الجميع، وترشيح جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال واليوم الذي تسمعون فيه هذا الترشيح سيكون اليوم الذي يصبح فيه جعجع رئيسا".
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