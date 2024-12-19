اجتماع في مكتب كركي درس الأمور التقنية المتعلقة باقتراح قانون لتسوية تعويضات نهاية الخدمة

عُقد في مكتب المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ​محمد كركي​، اجتماع لدراسة الأمور التّقنيّة المتعلّقة باقتراح قانون النّائب ​فيصل كرامي​ حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة، حضره رئيس لجنة الصّحة النّيابيّة النّائب ​بلال عبدالله​، رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، ممثّل منظّمة العمل الدّوليّة راجي جبور، ممثّل الهيئات الاقتصادية نبيل فهد؛ والمدير المالي في الصّندوق شوقي ناصيف.

وناقش المجتمعون، بحسب بيان على الاثر، "التّعديلات والتّدابير المطلوبة على الاقتراح، لكي لا يتمّ تصحيح الغبن في مكان ووضعه في مكان آخر، على قاعدة مساهمة أصحاب العمل والدّولة في هذه المسألة، تعويضًا عن الخسائر الّتي مُني بها نحو 60 ألف مضمون في مرحلة الانهيار الاقتصادي الكبير".