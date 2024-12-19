يمق خلال مناورة حية لشرطة بلدية طرابلس في منطقة القبة: علينا الاستعداد لمواجهة أي طارئ

أجرت شرطة ​بلدية طرابلس​ مناورةً حيّةً لانهيار مبنى في منطقة ​القبة​، في إطار مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة الهادف إلى تعزيز احتراف الشّرطة البلديّة في المجالات كافّة.

وأشار رئيس البلديّة ​رياض يمق​ إلى أنّ "هذه المناورة تأتي في إطار دراسات وتحضيرات ودورات استمرّت ما يزيد عن السّنة، لتأهيل عناصر الشّرطة البلديّة المحليّة، وكيفيّة التّعاون والتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة والجمعيّات الكشفيّة والصّليب الأحمر وجهاز الطّوارئ والإغاثة والدّفاع المدني وجهاز إطفاء طرابلس، والجهات المنفّذة والمموّلة للمشروع قدّمت مستلزمات ومعدّات لإنجاح المشروع. وهنا لا بد من ذكر مموّل المشروع وهو الاتحاد الأوروبي".

وذكر أنّ "مشروعنا بدأ قبل العدوان الصّهيوني على لبنان، ونأمل أن تستفيد المدينة من هذه الاستعدادات لمراحل قادمة من الأزمات والكوارث لا سمح الله، وعندها يمكننا مواجهة أي حدث طارئ في طرابلس".