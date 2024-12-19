كنعان من مقر كتلة "تجدد": لانتخاب رئيس سيادي وإصلاحي لا يؤدي انتخابه إلى عزل أحد

لفت عضو "اللّقاء التّشاوري المستقل" النّائب ابراهيم كنعان، بعد زيارته ونائبَي اللّقاء آلان عون وسيمون أبي رميا، كتلة "تجدد" في مقرّها في سن الفيل، إلى أنّ "استكمالًا للقاءات الّتي أجريناها، زرنا اليوم كتلة "تجدد"، وبحثنا في الاستحقاقات، والتقينا مع الكتلة على الكثير من المسائل الّتي تمثّل أكثر من قاسم مشترك".

وأكّد أنّ "من المهم اليوم أن نغلّب المصلحة الوطنيّة لإنقاذ لبنان. ولذلك، نأمل أن تكون جلسة 9 كانون الثّاني المقبلة منتجة لرئيس سيادي وإصلاحي، لا يؤدّي انتخابه إلى عزل أحد، ولا يكون انتخابه نتاج تهريبة، ويستطيع التّواصل مع الجميع ويحقّق طموحات اللّبنانيّين".

بدوره، أوضح عضو "تجدّد" النّائب ميشال معوض، "أنّنا استقبلنا وفدًا من "اللّقاء التّشاوري المستقل"، انطلاقًا من التّشاور الّذي نجريه مع الكتل النّيابيّة في مجلس النّواب، ومن التّطوّرات الّتي حصلت في لبنان والمنطقة في الأشهر الماضية، الّتي نعتبرها حافزًا للجميع من أجل العودة إلى الدّولة والعمل تحت سقف الدّستور".

واعتبر أنّ "المدخل للعودة تحت سقف الدّولة هو الاستحقاق الرئاسي"، مشدّدًا على "أنّنا نصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون الثّاني حاسمة لانتخاب الرّئيس، بما يؤدّي الى إعادة بناء الدّولة والمؤسّسات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النّار، وتثبيت السّيادة على كل الأراضي اللّبنانيّة. ولذلك، نصرّ على انتخاب رئيس على قياس المهمّة الّتي تنتظره وتنتظرنا، فلا يمكن أن يكون الرّئيس ضعيفًا ومترّدّدًا أو "أبو ملحم".

وركّز معوّض على أنّ "الرّئيس الوفاقي لا يعني الرّئيس الضعيف، بل القادر على التّواصل مع الجميع، كي يعودوا تحت سقف الدّولة وقوانينها ودستورها"، مبيّنًا أنّ "لذلك نحن مع التّنسيق والتّواصل، كي لا يُنتخب الرّئيس بتهريبة، بل لانتخاب الرّئيس الجامع والّصلب في آن معًا".

وفي إطار التّشاور الرئاسي، زار مقر كتلة "تجدّد" كلّ من النّائب فريد هيكل الخازن، النّائب الأسبق فريد الياس الخازن، والمرشّح زياد حايك.