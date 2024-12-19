"مياه لبنان الجنوبي": باشرنا بإصلاح محطات المياه والآبار في القرى الجنوبية لتأمين إعادة التغذية

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، في بيان، "أنّها باشرت بالتّزامن مع عودة المواطنين إلى قراهم وبلداتهم الجنوبيّة، بصيانة وإصلاح محطّات المياه والآبار وتوفير مستلزمات تشغيلها، لاسيّما ما يخصّ الطّاقة، إذ تمّ تركيب مولّدات كهربائيّة وتشغيل المحطّات بعد إجراء الاختبارات اللّازمة؛ للتّأكد من بدء ضخّ المياه إلى الخزّانات والشّبكات العامّة".

وأوضحت في بيان، "أنّها قامت بالتّعاون مع اللّجنة الدّولية للصّليب الأحمر، بتركيب مولّدات كهربائيّة لبلدات عبا، المنصوري، دير عامص، أنصارية، عدلون، وعدشيت. وأنجزت بالتّعاون مع منظّمة اليونيسف، تركيب مولّدات لبلدتَي شواليق والبص".

وأكّدت المؤسّسة "أنّها ستواصل أيضًا إصلاح وصيانة الأعطال كافّة، أو تأمين بدائل وحلول سريعة، في مختلف القرى والبلدات الجنوبيّة، لتأمين إعادة التّغذية بالمياه لجميع المواطنين".