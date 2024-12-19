ميقاتي التقى السيسي: نشكره على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان وعلى نصرة قضاياه المحقة

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حضور الوفد اللّبناني إلى أعمال القمّة الـ11 لـ"منظّمة الدّول الثّماني النّامية للتّعاون الاقتصادي" الّتي عُقدت في القاهرة اليوم، شكر السيسي على "وقوفه الدّائم الى جانب لبنان في كلّ المحافل العربيّة والدّوليّة، وعلى نصرة قضاياه المحقّة".
وتمّ البحث، بحسب رئاسة مجلس الوزراء، في المستجدّات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها. وفي نهاية الاجتماع، أكّد ميقاتي تمنّيات لبنان لمصر وشعبها بدوام الازدهار والنّجاح.
ضمّ الوفد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأشغال العامّة والنّقل علي حمية، والبيئة ناصر ياسين، بالإضافة إلى سفير لبنان في القاهرة وجامعة الدول العربية علي الحلبي.
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