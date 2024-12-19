القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بطائرة مسيّرة هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة يافا المحتلة

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​" أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطيني، وردًّا على المجازر بحقّ إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، وفي إطار الرّدّ على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، استهدف سلاح الجوّ المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة بطائرة مسيّرة، هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلّة".

وكشفت في بيان، أنّ "العمليّة حقّقت هدفها بنجاح"، مؤكّدةً "استعدادها لحرب طويلة مع هذا العدو جهادًا في سبيل الله، ونصرةً وإسنادًا للمجاهدين في غزّة، ودفاعًا عن اليمن العزيز، ولن تتوقّف إلّا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".