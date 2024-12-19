شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن تحديات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، مؤكدا أنها عبرت عن ما تمر به المنطقة من صراعات تعد بمثابة تحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية بالشرق الأوسط والاقليم بأكمله.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مصر تضع على عاتقها المشكلات الخاصة بفلسطين بشكل خاص وجميع الدول العربية بشكل عام، فنحن دائما نتشارك مع الإخوة العرب مشكلاتهم ونتأثر بها، والدليل على ذلك هو محاولة الرئيس السيسي والقيادة السياسية الضغط وإيجاد الحلول في جميع المحافل الدولية، مؤكدا أن تخاذل المجتمع الدولي هو ما أوصلنا لما نحن فيه من وضع صعب ومزري الان، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية مرارا وتكرارا من اتساع رقعة الصراع.

وأكد مهنى، أن إعلان الرئيس عن استعداد مصر مشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، يؤكد أن الدول تنظر إلى تجاربنا الناجحة بكل فخر واعتزاز، وهو ما نبحث عنه في داخلنا، فيجب على جميع المصريين ادراك ما قامت الدولة بتحقيقه، والنقلة النوعية بعدد كبير من القطاعات، وعدم السماع إلى مروجي الشائعات الذين يسعون دائما لخلق حالة من عدم الرضا والشعور بالصراع بين الشعب والدولة.

وتابع عضو مجلس النواب، أننا ندعم الرئيس السيسي بقراراته التي صرح عنها مرارا وتكرارا بشكل واضح وهي حق كل دولة في الحفاظ على حدودها ورفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية وإشعال البؤر العربية لتصبح المنطقة شعلة من النيران التي لا تهدأ، ولذلك يجب الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة، ووقف الصراعات بالمنطقة بشكل كامل.