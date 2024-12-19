زيلينسكي يوجه نداء لحلفاء بلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مناشدة جديدة إلى حلفاء بلاده الأوروبيين بتنسيق الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا التي تقترب أزمتها من إكمال عامها الثالث.

وقال، في خطاب أمام المجلس الأوروبي "نحتاج لعمل منسق من أجل السلام الدائم وليس فقط وقف الأعمال القتالية الذي يسعى له (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لشراء الوقت".

ودعا زيلينسكي إلى الدعم المشترك من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فور عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتولي مهام منصبه في يناير المقبل.

وقال الرئيس الأوكراني، لدى وصوله إلى اجتماع القادة الأوروبيين الذي سيحضره كضيف، "نحن بحاجة ماسة إلى الوحدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول أوروبا. هذا مهم للغاية".

وأضاف أنه يعتزم مناقشة دعم واشنطن مع ترامب بمجرد عودته إلى منصبه لأن الاضطرار إلى الاستغناء عن الدعم الأميركي سيكون "صعبا للغاية".