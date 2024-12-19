شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يناقش تطورات الأوضاع في المنطقة مع نظيره التركي والان نبدء بالتفاصيل

التطورات في الشرق الأوسط

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش أعمال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت بالقاهرة.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، إضافة مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار.وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.كما تم خلال اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام.